1 - БОЛОТНО-ЛУГОВАЯ и ВОДОПЛАВАЮЩАЯ дичь (дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш; гуси, казарки, утки, лысуха, камышница)

с 25 июля по 31 декабря (только "Болотно-луговая") - С СОБАКАМИ островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями

с 25 июля - Нижегородская область, Кировская область, Челябинская область, Ленинградская область, Костромская область, Ростовская область, Тамбовская область, Владимирская область

с 01 августа - Воронежская область

с 05 августа - Сахалинская область, Красноярский край

с 12 августа - Свердловская область, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ)

2 - СТЕПНАЯ и ПОЛЕВАЯ дичь (серая и бородатая куропатки, перепела, саджа, фазаны, голуби и горлицы)

с 05 августа по 31 декабря - С СОБАКАМИ островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями

с 05 августа - Нижегородская область, Кировская область, Челябинская область, Ленинградская область, Костромская область, Ростовская область, Тамбовская область, Владимирская область, Воронежская область

с 12 августа - Красноярский край, Свердловская область

3 - ГОРНАЯ дичь (кеклики и улары)

4 - БОРОВАЯ дичь (глухари, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп)

с 05 августа по 31 декабря - С СОБАКАМИ островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями

с 05 августа - Нижегородская область, Кировская область, Челябинская область, Ленинградская область, Костромская область, Тамбовская область, Владимирская область, Воронежская область

с 12 августа - Красноярский край

с 19 августа - Свердловская область

(1+2+3) с 12 августа (со второй субботы августа) - по 15 ноября - Республика Карелия(с 19 августа), Республика Коми, Брянская область, Вологодская область(с 19 августа), Калининградская область, Калужская область, Ленинградская область(с 19 августа), Московская область, Новгородская область, Нижегородская область(с 19 августа), Орловская область, Пензенская область(с 19 августа), Псковская область



(1+2+3) с 19 августа (с третьей субботы августа) - по 15 ноября - Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан(с 02 сентября), Республика Удмуртия, Чувашская Республика(с 26 августа), Пермский край, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ)(с 26 августа), Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область(с 26 августа), Ивановская область, Костромская область, Курская область, Кировская область, Липецкая область, Мурманская область, Оренбургская область, Рязанская область, Смоленская область, Самарская область, Саратовская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область



(1+2+3) с 12 августа (со второй субботы августа) - по 31 декабря - Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Ставропольский край(с 23 сентября), Хабаровский край(с 26 августа), Амурская область(с 26 августа), Астраханская область(с 23 сентября, фазан с 04 ноября), Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ



(1+2+3) с 19 августа (с третьей субботы августа) - по 31 декабря - Республика Дагестан, Краснодарский край(с 09 сентября), Ростовская область (с 16 сентября, фазан с 07 сентября), Волгоградская область(с 23 сентября), Республика Адыгея(с 23 сентября), Республика Северная Осетия - Алания, Приморский край(с 02 сентября), Алтайский край(с 26 августа), Новосибирская область, Омская область, Челябинская область(с 26 августа), Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область (с 26 августа), Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область(с 26 августа), Кемеровская область, Забайкальский край(с 26 августа), Свердловская область(с 26 августа), Красноярский край(с 26 августа), Камчатский край(с 01 сентября), Республика Хакасия(с 26 августа), Сахалинская область, Республика Бурятия(с 03 сентября), Иркутская область, Томская область(с 26 августа), Магаданская область(с 01 сентября), Чукотский автономный округ, Республика Крым

(4) с 19 августа (с третьей субботы августа) - 31 декабря - Курганская область, Брянская область, Калужская область, Московская область, Орловская область, Пензенская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край, Астраханская область, Республика Дагестан, Краснодарский край(с 23 сентября), Ростовская область, Волгоградская область(с 23 сентября), Курская область, Липецкая область, Белгородская область, Воронежская область(с 26 августа), Республика Адыгея(с 23 сентября), Республика Северная Осетия - Алания, Тамбовская область, Саратовская область, Смоленская область, Рязанская область, Тульская область, Самарская область, Владимирская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Оренбургская область, Республика Удмуртия, Ульяновская область, Ивановская область, Республика Башкортостан, Ярославская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан(с 02 сентября), Алтайский край(с 26 августа), Челябинская область(с 26 августа), Тюменская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Кемеровская область(с 02 сентября), Пермский край, Свердловская область(с 02 сентября), Республика Хакасия(с 26 августа), Сахалинская область(с 15 сентября), Республика Крым



(4) с 19 августа (с третьей субботы августа) - по 28 февраля - Республика Карелия, Калининградская область(с 16 сентября), Псковская область, Республика Коми, Новгородская область, Ленинградская область, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ)(с 26 августа), Вологодская область, Мурманская область, Костромская область, Тверская область, Кировская область, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Омская область, Республика Бурятия(ЮР и ЦР с 26 августа, СР с 02 сентября по 31 октября), Красноярский край(с 26 августа), Томская область(с 15 сентября), Новосибирская область, Забайкальский край(с 26 августа), Камчатский край(с 26 августа), Магаданская область(с 01 сентября), Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский край(с 02 сентября), Хабаровский край, Еврейская автономная область(с 26 августа), Амурская область(с 15 сентября)

с 19 августа (с третьей субботы августа) - по 20 апреля - (белая и тундряная куропатка) Красноярский край, Республика Саха (Якутия)



с 01 июня по 04 июня - (турпан (горбоносый, обыкновенный)) на территории Амгинского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчинского районов Республика Саха (Якутия)

КАБАН

(с 01 июня по 28 февраля - все половозрастные группы)

с 01 июня - Нижегородская область, Кировская область, Красноярский край, Челябинская область, Липецкая область, Республика Тыва, Тамбовская область, Ленинградская область, Владимирская область

с 01 августа - Республика Бурятия, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ)

КОСУЛЯ

(с 20 мая по 20 июня - Европейская - взрослые самцы)

(с 25 августа по 20 сентября - Сибирская - взрослые самцы)

(с 01 октября по 31 декабря - все половозрастные группы)

с 01 октября - Нижегородская область, Красноярский край, Липецкая область, Республика Тыва

с 01 ноября - Челябинская область, Республика Бурятия

ЛОСЬ

(с 01 сентября по 30 сентября - взрослые самцы)

(с 01 января по 15 января - в возрасте до 1 года)

с 01 сентября - Нижегородская область, Кировская область, Мурманская область, Красноярский край,Челябинская область, Владимирская область, Костромская область

с 01 октября - Республика Тыва

с 05 октября - Владимирская область

с 18 октября - Красноярский край, Воронежская область, Вологодская область,

с 01 ноября - Тамбовская область

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ

(с 01 августа по 30 ноября)

с 01 августа - Нижегородская область, Кировская область, Мурманская область, Красноярский край, Республика Тыва, Республика Бурятия, Костромская область

СУРКИ (с 01 июля по 30 сентября)

ЗАЯЦ, ЛИСА, ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

(с 15 сентября по 28 февраля)

с 15 сентября - Нижегородская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Тыва, Республика Бурятия, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ), Костромская область, Кировская область, Ленинградская область

с 01 октября - Сахалинская область, Ленинградская область, Владимирская область

с 01 ноября - Липецкая область, Тамбовская область, Челябинская область

с 05 ноября - Ростовская область

БОБР

(с 01 октября по 28 февраля)

с 01 октября - Кировская область

с 15 октября - Красноярский край

БАРСУК

(с 15 августа по 31 октября)

с 15 августа - Красноярский край, Свердловская область

с 01 сентября - Нижегородская область, Кировская область,

Челябинская область

НОРКА и т.д. + дикие кошки

(с 01 октября по 28 февраля)

с 01 октября - Республика Тыва

с 15 октября - Красноярский край, Архангельская область(+Ненецкий автономный округ)

с 25 октября - Сахалинская область

с 01 ноября - Нижегородская область

СОБОЛЬ

(с 15 октября по 28 февраля)

с 15 октября - Красноярский край, Свердловская область, Республика Тыва, Республика Бурятия

с 25 октября - Сахалинская область