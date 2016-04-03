новое и высокое качество.

PCB Размеры: 26.5 мм * 15.6 мм

Цвет ТЕКСТОЛИТА: Черный

вес: 4 г

чип 2013 год CP2102

с самовосстановления предохранитель. в случае случайного короткого замыкания, он может эффективно защитить ваш компьютер USB порт

с тремя Светодиодами: индикатор питания, прием данных индикатор, передачи данных индикатор, рабочий статус

с 3.3 В и 5 В напряжение



поддерживаемые операционные системы:

Windows 98/Me/2000/XP/7

MAC OS-9

MAC OS

X-Windows CE

Linux 2.40 или более поздней версии



