Категория: Каталог статей
Категория: IT
Категория: Блог
Введение ……………………………………………………….....................................3
1. Назначение пуско-наладочных работ…………..……………………………………..…4
2. Общие положения …………………………………..………………………………….…5
3. Объем ПНР………………………………………….……………………………………..6
4. Требования безопасности при проведении испытаний и измерений………………….10
5. Методы испытаний………………………………………………………………………..15
5.1. Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный
напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА.…………………………….15
5.2. Трансформатор тока измерительный…………………………… ………………….19
5.3. Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ.……………………………………..23
5.4. Заземляющие устройства.…………………………………………………………….25
5.5. Устройства молниезащиты.…………………………………………………………..26
5.6. Выключатель с комбинированным расцепителем автоматических
выключателей.…………………………………………………………………….27
5.7. Изоляторы опорные до 1 кВ.………………………………………………….……...29
5.8. Понижающие трансформаторы безопасности (12, 36В)……………………………29
5.9. Кабельные линии (силовые) 10 кВ…………………………………………………..29
5.10.Комплектные распределительные устройства (КРУ и КРУН).……………......32
5.11.Конденсаторы силовые АУКРМ……………………………………………...…36
5.12.Электропроводки до 1000 В……………………………………………………..41
5.13.Проверка устройств защитного отключения (УЗО и ВДТ)……………………44
5.14.Проверка работы релейной аппаратуры………………………………………48
5.15.Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций……..48
6.Отчётность……………………………………………..…………………………………...49
7. Лист согласования…………………………………………………...……………………..50
8. Лист ознакомления………………………………………………………...……………….51
Категория: Блог
новое и высокое качество.
PCB Размеры: 26.5 мм * 15.6 мм
Цвет ТЕКСТОЛИТА: Черный
вес: 4 г
чип 2013 год CP2102
с самовосстановления предохранитель. в случае случайного короткого замыкания, он может эффективно защитить ваш компьютер USB порт
с тремя Светодиодами: индикатор питания, прием данных индикатор, передачи данных индикатор, рабочий статус
с 3.3 В и 5 В напряжение
поддерживаемые операционные системы:
Windows 98/Me/2000/XP/7
MAC OS-9
MAC OS
X-Windows CE
Linux 2.40 или более поздней версии
CP2102 , встроенный USB2.0 full-speed функция контроллера, USB приемопередатчик, кварцевый генератор, EEPROM, и асинхронной последовательной шины данных (UART), поддерживает полнофункциональные сигналы модема, без какого-либо внешнего устройства USB. CP2102 с другими USB-UART схема адаптера работает аналогично ПК через USB порт в виртуальный COM порт.
пакет:
1 ШТ. * CP2102 USB 2.0 для TTL UART 6Pin Модуль Последовательной Конвертер
Категория: Каталог статей
Содержание:
1. Цель проведения работ.
2. Объем и состав работ.
3. Порядок и методика проведения работ.
4. Используемые приборы.
5. Требования к качеству работ.
6. Требования к технике безопасности выполнения работ.
7. Состав рабочей группы.
1. Цель проведения работ.
Пусконаладочные работы - это комплекс мероприятий по вводу в
эксплуатацию смонтированного на объектах строительства
оборудования учрежденческой автоматической телефонной
станции.
Целью пусковых испытаний и регулировки УАТС является
установление соответствия параметров их работы проектным и
нормативным показателям, выявление недостатков и
несоответствия проекту, а также проверка готовности
функционирования системы.
Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется
провести пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы
помогают выявить возможные нарушения при монтаже,
недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации, а
также обеспечить его бесперебойную работу на протяжении всего
времени эксплуатации.
2. Объем и состав работ.