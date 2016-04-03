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  • Дата: 16-11-2016, 07:59
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16-11-2016, 07:59

Расчет уставок релейной защиты VIP300LL schneider Сириус-2Л.

Категория: Каталог статей

Пример расчета уставок релейной защиты устройств VIP300LL schneider,

Сириус-2Л.

Расчет уставок релейной защиты VIP300LL schneider Сириус-2Л.

 


Расчет уставок VIP300LL на ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4
Первая ступень защиты тр-ра I> (МТЗ) отстраивается от максимального рабочего тока силового
трансформатора.
Iсз> Кн*Ксзп*Iраб.макс
Кв , где:
Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,1;
Кв - коэффициент возврата, для реле VIP-300 принимаем равным 0,94;
Ксзп - коэффициент самозапуска. Зависит от характера нагрузки. Для коммунально-бытовой нагрузки Ксзп
может быть принят равным 1,1
Iраб.макс - максимальный рабочий ток.
Iраб.макс = 1,4*Iном.тр-ра
Для трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 кВ
Iраб.макс = 1400
1,73*6,3
= 128,5 А, Уставка первой ступени I> равна Iсз:
Iсз> 1,1*1,1*128,5
0,94 = 165,4 А
Уставка по току для кривой DT c коэффициентом (хIs) равным 1,2
Is= Iсз
1,2 = 165,4
1,2 = 137,8 А
Принимаем по шкале для защиты с датчиками типа CRа (диапазон х 4) ближайшее большее значение Is=144 А
Принятый ток срабатывания защиты Iсз = 1,2*Is = 1,2*144=172,8 А
Проверим чувствительность I>:
а) Проверим чувствительность защиты при выполнении ею основной функции:
для трансформатора со схемой Δ/
для ТП1 - Кч= Iкз(3)mах
Iсз = 1303/172,8= 7,54 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП2 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1298/172,8= 7,5 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП3 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1306/172,8= 7,56 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП4 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1300/172,8= 7,52 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
б) при однофазном к.з. за трансформатором:
для ТП-1- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1295/(1,73*172,8)= 4,33 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-2- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1290/(1,73*172,8)= 4,3 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-3- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1298/(1,73*172,8)= 4,34 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-4- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1292/(1,73*172,8)= 4,32 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
Уставка t> = 0,3 сек
Вторая ступень защиты тр-ра I>> (МТО) отстраивается от тока к.з. за силовым трансформатором (на стороне
0,4кВ)
Iсз> Кн*Iк.з.(3)max, где:
Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,15;
Для ТП-1 - Iсо= 1,15*1303 = 1498,45 А
Для ТП-2 - Iсо= 1,15*1298 = 1492,7 А
Для ТП-3 - Iсо= 1,15*1306 = 1501,9 А
Для ТП-4 - Iсо= 1,15*1300 = 1495 А
Уставка второй ступени для всех I>> равна Iсо/Is = 1501,9/144=10,43
Принимаем I>> = 12
Iсо = 12*144 =1728 А
Проверим чувствительность I>>:
 

Простое понимание электричества


Метки к статье: релейная защита, schneider, Сириус-2Л, VIP300

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  • Просмотров: 3387
  • Автор: admin
  • Дата: 22-07-2016, 08:26
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22-07-2016, 08:26

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Категория: IT

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Метки к статье: leagoo, смартфон, алиэкспресс

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  • Просмотров: 3356
  • Автор: admin
  • Дата: 23-06-2016, 08:26
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23-06-2016, 08:26

Программа проведения пусконаладочных работ ПНР

Категория: Блог

Программа проведения пусконаладочных работ ПНР электрооборудования Транформаторной Подстанции.

 

Содержание

 

Введение ……………………………………………………….....................................3

1. Назначение пуско-наладочных работ…………..……………………………………..…4

2. Общие положения …………………………………..………………………………….…5

3. Объем ПНР………………………………………….……………………………………..6

4. Требования безопасности при проведении испытаний и измерений………………….10

5. Методы испытаний………………………………………………………………………..15

5.1. Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный

напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА.…………………………….15

5.2. Трансформатор тока измерительный…………………………… ………………….19

5.3. Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ.……………………………………..23

5.4. Заземляющие устройства.…………………………………………………………….25

5.5. Устройства молниезащиты.…………………………………………………………..26

5.6. Выключатель с комбинированным расцепителем автоматических

выключателей.…………………………………………………………………….27

5.7. Изоляторы опорные до 1 кВ.………………………………………………….……...29

5.8. Понижающие трансформаторы безопасности (12, 36В)……………………………29

5.9. Кабельные линии (силовые) 10 кВ…………………………………………………..29

5.10.Комплектные распределительные устройства (КРУ и КРУН).……………......32

5.11.Конденсаторы силовые АУКРМ……………………………………………...…36

5.12.Электропроводки до 1000 В……………………………………………………..41

5.13.Проверка устройств защитного отключения (УЗО и ВДТ)……………………44

5.14.Проверка работы релейной аппаратуры………………………………………48

5.15.Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций……..48

6.Отчётность……………………………………………..…………………………………...49

7. Лист согласования…………………………………………………...……………………..50

8. Лист ознакомления………………………………………………………...……………….51

 
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Метки к статье: ПНР, ипытания, ЭТЛ

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  • Автор: admin
  • Дата: 2-06-2016, 15:12
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2-06-2016, 15:12

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

Категория: Блог

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

 

новое и высокое качество.
PCB Размеры: 26.5 мм * 15.6 мм
Цвет ТЕКСТОЛИТА: Черный
вес: 4 г
 чип  2013 год CP2102
с самовосстановления предохранитель. в случае случайного короткого замыкания, он может эффективно защитить ваш компьютер USB порт 
с тремя Светодиодами: индикатор питания, прием данных индикатор, передачи данных индикатор, рабочий статус
с 3.3 В и 5 В напряжение

поддерживаемые операционные системы:
Windows 98/Me/2000/XP/7
MAC OS-9
MAC OS
X-Windows CE
Linux 2.40 или более поздней версии


CP2102 , встроенный USB2.0 full-speed функция контроллера, USB приемопередатчик, кварцевый генератор, EEPROM, и асинхронной последовательной шины данных (UART), поддерживает полнофункциональные сигналы модема, без какого-либо внешнего устройства USB. CP2102 с другими USB-UART схема адаптера работает аналогично ПК через USB порт в виртуальный COM порт.

пакет:

1 ШТ. * CP2102 USB 2.0 для TTL UART 6Pin Модуль Последовательной Конвертер

 

Приятные мелочи


aeProduct.getSubject()

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  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2016, 16:06
  • 100
3-04-2016, 16:06

Программа пнр

Категория: Каталог статей

Программа проведения пуско-наладочных работ УАТС

 

Содержание:


1. Цель проведения работ. 

2. Объем и состав работ. 

3. Порядок и методика проведения работ.

4. Используемые приборы. 

5. Требования к качеству работ. 

6. Требования к технике безопасности выполнения работ.

7. Состав рабочей группы.


 

1. Цель проведения работ.


Пусконаладочные работы - это комплекс мероприятий по вводу в

эксплуатацию смонтированного на объектах строительства

оборудования учрежденческой автоматической телефонной

станции.

Целью пусковых испытаний и регулировки УАТС является

установление соответствия параметров их работы проектным и

нормативным показателям, выявление недостатков и

несоответствия проекту, а также проверка готовности

функционирования системы.

Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется

провести пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы

помогают выявить возможные нарушения при монтаже,

недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации, а

также обеспечить его бесперебойную работу на протяжении всего

времени эксплуатации.


2. Объем и состав работ.


 

Документы и 1. 13-07


 

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