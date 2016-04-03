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В Москве годовалого ребенка убило упавшим телевизором Годовалая девочка умерла в московской квартире после того, как на нее упал телевизор, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в воскресенье. По данным следствия, вечером 8 января во время ...

Обама считает, что давал верную оценку Путину Президент США Барак Обама в интервью телекомпании ABC, которое выйдет в эфир 8 января, заявил, что не недооценивал президента РФ Владимира Путина, однако был неверного мнения о том, к какому эффекту ...