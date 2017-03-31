Категория: Новости охота и рыбалка

Весенняя охота 2017

Сроки весенней охоты 2017 года в Российской Федерации. Открытие весенней охоты 2017 по субъектам РФ (областям). Перечень областей, где весенняя охота будет закрыта. Оперативная информация о сдвигах сроков весенней охоты 2017 года.

Сроки открытия весенней охоты 2017 года регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512 "Об утверждении Правил охоты " где согласно пунктам:





с 1 марта по 16 июня, в течение 10 календарных дней (далее - весенняя "... Охота ... осуществляется, в течение 10 календарных дней (далее - весенняя охота )..."









Напоминаем, что согласно Приказа Минприроды России от 04.09.2014 № 383 в сезон весенней охоты 2016 года (запрет с 2015 года), под запретом охота на серых гусей.





В ряде субъектов федерации открытие весенней охоты 2017 года четко привязаны к той или иной субботе месяца, т.е. четко определены. Но есть ряд областей, где весенняя охота 2017 регламентируется соответствующим приказом, с учетом погоды и наличия дичи в угодьях.





СЕВЕР НЫЕ и ЮЖНЫЕ районы: Единый срок весенней охоты во всех охотничьих угодьях, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, т.е. БЕЗ деления области на





Республика Крым, Ростовская область, Астраханская область, Краснодарский край, Республика Адыгея(Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Удмуртия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ульяновская область.





(ЮР- южные районы, СР- северные районы, ЦР- центральные районы)









Республика Крым - охота закрыта

Краснодарский край - охота закрыта

Астраханская область - охота закрыта

Ростовская область - охота закрыта

Нет информации по срокам: Ингушетия, Чечня.





ОТКРЫВАЮТСЯ ПО ПОГОДЕ: Тамбовская, Ленинградская, Костромская, Бурятия, Тульская, Томская, Карачаево-Черкесская, Белгородская, Курская, Оренбургская, Мурманская, Забайкальский край









Начало в марте месяце:





►с 01 по 10 марта





- Кабардино-Балкарская Республика





►с 11 по 20 марта





- Ставрополье, Адыгея ( охота только на селезня)





►с 15 по 24 марта





- Калининградская область





►с 18 по 27 марта





- Воронежская область (ЮР с 18 по 27 марта, СР с 25 марта по 03 апреля)





- Калмыкия





►с 25 марта по 03 апреля





- Приморский край (ЮР с 25 марта по 03 апреля, ЦР с 01 по 10 апреля, СР с 15 по 24 апреля)





- Волгоградская область (ЮР с 25 марта по 03 апреля, СР с 01 по 10 апреля)





- Саратовская область (ЮР с 25 марта по 03 апреля, СР с 01 по 10 апреля)





►с 31 марта по 9 апреля





- Орловская область





- Калужская область





- Тульская область





Начало в апреле месяце:





►с 01 по 10 апреля





- Липецкая область





- Смоленская область





- Брянская область





- Курская область





►с 07 по 16 апреля





- Тамбовская область





►с 08 по 17 апреля





- Псковская область





- Алтайский край (сроки уточняются, охота с ограничениями)





- Пензенская область





- Самарская область





- Республика Мордовия





- Рязанская область (предварительно)





- Оренбургская область (с 8 по 9, с 13 по 16, 20 по 23 апреля)





►с 15 по 24 апреля





- Тверская область (ЮР с 15 по 24 апреля, СР с 22 по 01 мая)





- Нижегородская область (ЮР с 15 по 24 апреля, СР с 22 апреля по 01 мая)





- Челябинская область (ЮР с 15 по 24 апреля, СР с 22 апреля по 01 мая)(без охоты на гуся)





- Московская область





- Новгородская область





- Владимирская область





- Амурская область (ЮР с 15 по 24 апреля, ЦР с 22 апреля по 01 мая, СР с 06 по 15 мая)





- Пермский край (ЮР с 15 по 24 апреля, ЦР с 01 по 10 мая, СР с 06 по 15 мая)





- Хабаровский край (с 15 по 24 апреля и дальше по списку районов)





- Ивановская область





- Чувашская Республика





- Ульяновская область





►с 16 апреля по 25 апреля





- Новосибирская область





►с 21 апреля по 30 апреля





- Марий Эл (сроки уточняются)





►с 22 апреля по 1 мая





- Красноярский край (с 22 апреля и далее по списку районов)





- Камчатский край (ЮР с 22 апреля по 01 мая, ЦР с 01 по 10 мая и с 09 по 18 мая, СР с 14 по 23 мая)





- Ярославская область





- Республика Татарстан





- Республика Башкортостан





- Костромская область (ЮР - с 22 апреля, ЦР - 27 апреля, СР - 1 мая) (сроки могут измениться!)





- Кировская область (ЮР с 22 апреля по 1 мая, СР с 1 мая по 10 мая)





- Ленинградская область (ЮР с 22 апреля по 01 мая, СР с 29 апреля по 08 мая)





- Ярославская область





►с 24 апреля по 03 мая





- Кемеровская область





►с 25 апреля по 4 мая





- Омская область (ждем уточнений, подробности в комментарии №14)





►с 25 апреля по 4 мая





- Республика Удмуртия





- Свердловская область (ЮР с 25 апреля по 04 мая, СР с 05 по 14 мая)





- Еврейская автономная область (ЮР с 25 апреля по 04 мая, СР с 05 мая по 14 мая)





- Республика Алтай





►с 27 апреля по 6 мая





- Республика Коми (ЮР с 27 апреля по 06 мая, и далее по списку районов)





►с 28 апреля по 7 мая





- Ханты-Мансийский автономный округ (ЮР с 28 апреля по 07 мая, ЦР с 05 по 14 мая, СР с 12 по 21 мая)





►с 29 апреля по 8 мая





- Республика Тыва (без охоты на гуся)





- Вологодская область (ЮР с 29 апреля по 08 мая, СР с 01 по 10 мая)





- Иркутская область (ЮР с 29 апреля по 08 мая, ЦР с 06 по 15 мая, СР с 13 по 22 мая)





- Курганская область (боровая с 29 апреля по 8 мая, водоплавающая с 3 мая по 8 мая)





Начало в мае месяце:





►с 01 по 10 мая





- Тюменская область





- Сахалинская область (ЮР с 01 по 10 мая, СР с 09 по 18 мая)





- Республика Карелия (ЮР с 01 по 10 мая, СР с 06 по 15 мая)





- Архангельская область





- Ненецкий автономный округ (ЮР с 01 по 10 мая, СР с 07 по 16 мая)









►с 03 мая по 12 мая





- Магаданская область (ЮР с 03 по 12 мая, ЦР с 07 по 16 мая, СР с 12 мая по 21 мая)





►с 6 мая по ... 10 июня





- Республика Саха (Якутия) (ЮР с 06 мая по 08 мая, и далее по спискам районов до 10 июня)





►с 13 по 22 мая





- Чукотский автономный округ (ЮР с 13 по 22 мая, СР с 20 мая по 29 июня, боровая с 06 по 15 мая)





- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЮР с 13 по 22 мая, ЦР с 20 по 29 мая, СР с 27 мая по 05 июня)





При осуществлении весенней охоты:





Запрещается:





применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты

применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными;

использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.





Запрещается:





весенняя охота на вальдшнепа на утренней тяге;

в период весенней охоты запрещена охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;

охота на гусей в период весенней охоты на территорях указанных в Правилах охоты п. 54.3.1-54.3.5 (не повсеместно, а только на этих территориях)

охота на пернатую дичь, в период весенней охоты , с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты

охота на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей в период весенней охоты



