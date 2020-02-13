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Экзамен ростехнадзора по электробезопасности 5 группа 2020





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Тема 1. Правила устройства электроустановок 1. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения 2. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью 251 Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети?



Тема 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1. Что является определением понятия "Изолированная нейтраль"? Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств



249 Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных установок?

Не реже одного раза в год

Тема 3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

На работников из числа электротехнического электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения

354 Какой срок хранения установлен для журналов учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках?

Один месяц со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению

Тема 4. Правила переключений в электроустановках

1. Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок?

Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА

50.При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей? Не более 70 А





Тема 5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

1. Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? Изолирующие штанги всех видов

Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

Изолирующие колпаки и накладки

Штанги для переноса и выравнивания потенциала 88. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Заземлено





Тема 6. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 1. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)? Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия

Вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности

Приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося

Покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей 50. Как следует поступить очевидцу в ситуации, когда один пострадавший с ранением бедренной артерии взывает о помощи, а другой не подает признаков жизни? Вызвать скорую помощь и ждать ее прибытия, контролируя состояние пострадавших

Приступить к остановке кровотечения у взывающего о помощи пострадавшего, после наложения жгута на бедро подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни

Подойти к пострадавшему, не подающему признаков жизни, если он находится в состоянии комы повернуть его на живот и только затем приступить к остановке кровотечения у другого пострадавшего

Наложить повязку на рану пострадавшему с ранением бедренной артерии и только затем подойти, и оценить состояние пострадавшего, не подающего признаков жизни Тема 7. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 1 Что является заземляющим контуром? Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проводящую среду

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников

Заземляющийпроводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности 21 Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты? После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них

После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности

Перед началом грозового сезона

Во всех перечисленных случаях Тема 8. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях 1. Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам Обучение мерам пожарной безопасности

100. В каком случае Талон по технике пожарной безопасности является действительным? Только при наличии удостоверения

Только при наличии выписки из протокола о проверке знаний по пожарной безопасности

Если с момента аттестации прошло не более полугода Если с момента аттестации прошло не более года