 
» » Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Информация к новости
  • Просмотров: 28
  • Автор: admin
  • Дата: Сегодня, 11:57
  • 100
Сегодня, 11:57

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

Категория: Каталог статей

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

 
ПРИКАЗ 24.07.2013 N328Н ОБ УТВ.ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.PDF
Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 июля 2013 г. N 328н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)
В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809), приказываю:
1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Скачать Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

Приложение ................................................................................................................................. 2

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ............................................ 2

I. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ........................................................... 2

II. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках ......................................................... 2

III. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок .................................................................. 3

Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением ....................................... 5

IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках ......................................................................... 7

V. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках ................................. 8

Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ ...................................................... 12

VI. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска ......................................................................... 12

VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению .............................................................................................. 15

VIII. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации ................. 16

IX. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках ........................................... 17

X. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению ..................... 18

XI. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках ................................................................... 19

XII. Перевод на другое рабочее место ......................................................................................................................................................... 20

XIII. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке .............................................................................. 20

XIV. Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках ........................... 21

XV. Охрана труда при включении электроустановок после полного окончания работ ........................................................................................ 21

XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения .......................... 22

XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках ........................................................................................................... 22

XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов ................................................................................................................................................. 23

XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения ................................................................................................................................ 24

XX. Охрана труда при установке заземлений ................................................................................................................................................. 25

↓ 87

XXI. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах ............................................................................................. 25

XXII. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ .................................................................................................................................... 26

XXIII. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности ....................................................................................................... 27

XXIV. Охрана труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей ...................................................................................... 28

Допустимые уровни магнитного поля ............................................................................................................................................................ 28

XXV. Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах ................................................................................. 30

XXVI. Охрана труда при выполнении работ в электролизных установках ......................................................................................................... 30

Порядок продувки ресиверов ......................................................................................................................................................................... 31

XXVII. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях .................................................................................................................. 32

XXVIII. Охрана труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах .................................................................................................. 33

XXIX. Охрана труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах ............................................................................ 34

XXX. Охрана труда при выполнении работ на мачтовых .................................................................................................................................. 35

XXXI. Охрана труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах .......................... 35

XXXII. Охрана труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока ..................................................................................... 36

XXXIII. Охрана труда при выполнении работ на электрических котлах ............................................................................................................. 36

XXXIV. Охрана труда при работах на электрофильтрах .................................................................................................................................... 36

XXXV. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями ....................................................................................................... 37

XXXVI. Охрана труда при выполнении работ на конденсаторных установках ..................................................................................................... 38

XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях ....................................юю........................................................................... 38

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины ....................................................................................... 39

XXXVIII. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи .................................................................................... 42

XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника .......................................................................................................................................................................................................... 49

XL. Охрана труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением .................................................................................................................. 52

Минимально допустимые расстояния по струе воды между насадкой и обмываемым изолятором ......................................................................... 52

XLI. Охрана труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления...................................................... 53

↓ 88

XLII. Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями ..................................................................................................................................................... 57

XLIII. Охрана труда при выполнении работ в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит ..................................... 58

XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами ................................................................................................................................................................................... 59

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов .................................................... 59

XLV. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц ......... 62

XLVI. Охрана труда при организации работ командированного персонала .................................................................................................... 63

XLVII. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи ............................................................................................................................................................................................... 64

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением ..................................................................................................................................................................................................................... 67

ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО .

Приложение N 1.................................................................................................................................................................. 67

Приложение N 2 ........................................................................................................................................................................................ 70

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ .............................................................................. 70

Приложение N 3 .......................................................................................................................................................................................... 73

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ......................................... 73

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ...................................................................................................................... 73

Приложение N4 ............................................................................................................................................................................................ 75

Приложение N 5 .................................................................................................................................................................................... 77

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ...................... 77

Приложение N 6 .......................................................................................................................................................................................... 78

Приложение N 7 ........................................................................................................................................................................................... 79

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ ................................................................ 79

Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках ................................................................................................... 81

Приложение N 8 .......................................................................................................................................................................................... 85

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ...................................... 85


Скачать Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

Метки к статье: охрана труда, электоустановка

Вернуться Комментариев: 0

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Навигация

Облако тегов

aliexpress, it, kenwood, leagoo, Ralink, SCHER-KHAN, schneider, Sepam, Skyway, Torque Pro, usb 16 gb, авто, авто монитр, алиэкспресс, алиэкспрэсс, блог, бои без правил, Документы и 1. 13-07, интересное, испытания, Камера заднего вида, киа, китай, лампа, новости, Нокаут, охота, охота на сома, планшет, по, подсветка, релейная защита, рыбалка, Рыбалка на карпа, Фёдор Емельяненко, фонарик, часы, электробезопасность, электробезопастность, Юнитроник

Показать все теги

Архив новостей

Февраль 2018 (1)
Декабрь 2017 (1)
Август 2017 (1)
Июль 2017 (1)
Март 2017 (1)
Ноябрь 2016 (1)
^
 