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Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок

ПРИКАЗ 24.07.2013 N328Н ОБ УТВ.ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.PDF

Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





ПРИКАЗ

от 24 июля 2013 г. N 328н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н)

В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

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Приложение ................................................................................................................................. 2 ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ............................................ 2 I. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ........................................................... 2 II. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках ......................................................... 2 III. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок .................................................................. 3 Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением ....................................... 5 IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках ......................................................................... 7 V. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках ................................. 8 Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ ...................................................... 12 VI. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска ......................................................................... 12 VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению .............................................................................................. 15 VIII. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации ................. 16 IX. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках ........................................... 17 X. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению ..................... 18 XI. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках ................................................................... 19 XII. Перевод на другое рабочее место ......................................................................................................................................................... 20 XIII. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке .............................................................................. 20 XIV. Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках ........................... 21 XV. Охрана труда при включении электроустановок после полного окончания работ ........................................................................................ 21 XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения .......................... 22 XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках ........................................................................................................... 22 XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов ................................................................................................................................................. 23 XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения ................................................................................................................................ 24 XX. Охрана труда при установке заземлений ................................................................................................................................................. 25 ↓ 87 XXI. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах ............................................................................................. 25 XXII. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ .................................................................................................................................... 26 XXIII. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности ....................................................................................................... 27 XXIV. Охрана труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей ...................................................................................... 28 Допустимые уровни магнитного поля ............................................................................................................................................................ 28 XXV. Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах ................................................................................. 30 XXVI. Охрана труда при выполнении работ в электролизных установках ......................................................................................................... 30 Порядок продувки ресиверов ......................................................................................................................................................................... 31 XXVII. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях .................................................................................................................. 32 XXVIII. Охрана труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах .................................................................................................. 33 XXIX. Охрана труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах ............................................................................ 34 XXX. Охрана труда при выполнении работ на мачтовых .................................................................................................................................. 35 XXXI. Охрана труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах .......................... 35 XXXII. Охрана труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока ..................................................................................... 36 XXXIII. Охрана труда при выполнении работ на электрических котлах ............................................................................................................. 36 XXXIV. Охрана труда при работах на электрофильтрах .................................................................................................................................... 36 XXXV. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями ....................................................................................................... 37 XXXVI. Охрана труда при выполнении работ на конденсаторных установках ..................................................................................................... 38 XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях ....................................юю........................................................................... 38 Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины ....................................................................................... 39 XXXVIII. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи .................................................................................... 42 XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника .......................................................................................................................................................................................................... 49 XL. Охрана труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением .................................................................................................................. 52 Минимально допустимые расстояния по струе воды между насадкой и обмываемым изолятором ......................................................................... 52 XLI. Охрана труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления...................................................... 53 ↓ 88 XLII. Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями ..................................................................................................................................................... 57 XLIII. Охрана труда при выполнении работ в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит ..................................... 58 XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами ................................................................................................................................................................................... 59 Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов .................................................... 59 XLV. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц ......... 62 XLVI. Охрана труда при организации работ командированного персонала .................................................................................................... 63 XLVII. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи ............................................................................................................................................................................................... 64 Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением ..................................................................................................................................................................................................................... 67 ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО . Приложение N 1.................................................................................................................................................................. 67 Приложение N 2 ........................................................................................................................................................................................ 70 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ .............................................................................. 70 Приложение N 3 .......................................................................................................................................................................................... 73 ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ......................................... 73 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ...................................................................................................................... 73 Приложение N4 ............................................................................................................................................................................................ 75 Приложение N 5 .................................................................................................................................................................................... 77 ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ...................... 77 Приложение N 6 .......................................................................................................................................................................................... 78 Приложение N 7 ........................................................................................................................................................................................... 79 ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ ................................................................ 79 Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках ................................................................................................... 81 Приложение N 8 .......................................................................................................................................................................................... 85 ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ...................................... 85

