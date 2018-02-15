Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок
Приложение ................................................................................................................................. 2
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ............................................ 2
I. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ........................................................... 2
II. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках ......................................................... 2
III. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок .................................................................. 3
Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением ....................................... 5
IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках ......................................................................... 7
V. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках ................................. 8
Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ ...................................................... 12
VI. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска ......................................................................... 12
VII. Организация работ в электроустановках по распоряжению .............................................................................................. 15
VIII. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации ................. 16
IX. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках ........................................... 17
X. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению ..................... 18
XI. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках ................................................................... 19
XII. Перевод на другое рабочее место ......................................................................................................................................................... 20
XIII. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке .............................................................................. 20
XIV. Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках ........................... 21
XV. Охрана труда при включении электроустановок после полного окончания работ ........................................................................................ 21
XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения .......................... 22
XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках ........................................................................................................... 22
XVIII. Вывешивание запрещающих плакатов ................................................................................................................................................. 23
XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения ................................................................................................................................ 24
XX. Охрана труда при установке заземлений ................................................................................................................................................. 25
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XXI. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах ............................................................................................. 25
XXII. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ .................................................................................................................................... 26
XXIII. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности ....................................................................................................... 27
XXIV. Охрана труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей ...................................................................................... 28
Допустимые уровни магнитного поля ............................................................................................................................................................ 28
XXV. Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах ................................................................................. 30
XXVI. Охрана труда при выполнении работ в электролизных установках ......................................................................................................... 30
Порядок продувки ресиверов ......................................................................................................................................................................... 31
XXVII. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях .................................................................................................................. 32
XXVIII. Охрана труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах .................................................................................................. 33
XXIX. Охрана труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах ............................................................................ 34
XXX. Охрана труда при выполнении работ на мачтовых .................................................................................................................................. 35
XXXI. Охрана труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах .......................... 35
XXXII. Охрана труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока ..................................................................................... 36
XXXIII. Охрана труда при выполнении работ на электрических котлах ............................................................................................................. 36
XXXIV. Охрана труда при работах на электрофильтрах .................................................................................................................................... 36
XXXV. Охрана труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями ....................................................................................................... 37
XXXVI. Охрана труда при выполнении работ на конденсаторных установках ..................................................................................................... 38
XXXVII. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях ....................................юю........................................................................... 38
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины ....................................................................................... 39
XXXVIII. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи .................................................................................... 42
XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника .......................................................................................................................................................................................................... 49
XL. Охрана труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением .................................................................................................................. 52
Минимально допустимые расстояния по струе воды между насадкой и обмываемым изолятором ......................................................................... 52
XLI. Охрана труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления...................................................... 53
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XLII. Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями ..................................................................................................................................................... 57
XLIII. Охрана труда при выполнении работ в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит ..................................... 58
XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами ................................................................................................................................................................................... 59
Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов .................................................... 59
XLV. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц ......... 62
XLVI. Охрана труда при организации работ командированного персонала .................................................................................................... 63
XLVII. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи ............................................................................................................................................................................................... 64
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением ..................................................................................................................................................................................................................... 67
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО .
Приложение N 1.................................................................................................................................................................. 67
Приложение N 2 ........................................................................................................................................................................................ 70
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ .............................................................................. 70
Приложение N 3 .......................................................................................................................................................................................... 73
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ, КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ......................................... 73
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ...................................................................................................................... 73
Приложение N4 ............................................................................................................................................................................................ 75
Приложение N 5 .................................................................................................................................................................................... 77
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ...................... 77
Приложение N 6 .......................................................................................................................................................................................... 78
Приложение N 7 ........................................................................................................................................................................................... 79
ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ ................................................................ 79
Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках ................................................................................................... 81
Приложение N 8 .......................................................................................................................................................................................... 85
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ...................................... 85