Тема 1. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках

1. Что понимается под потребителями электрической энергии?

Ответ. Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд....

Тема 2. Требования к персоналу и его подготовке

1. На какиекатегории подразделяется электротехнический персонал организации?

Ответ. На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный...

Тема 3. Эксплуатация электроустановок потребителей

1. У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием?

Ответ. У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии...





Тема 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита.

1. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

Ответ. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников...

Тема 5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках

1. Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Ответ. Диэлектрические галоши...

Тема 6. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой помощи

1. Что необходимо сделать в первую очередь дляосвобождения пострадавшего в распределительном устройствеот действия электрического тока при напряжении выше 1000 В?

Ответ. Произвести отключение электрического оборудования...

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Документы



