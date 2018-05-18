Промбезопасность Г1 ЭБ 115.8 вопросы и ответы 2018
Тема 1. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках
1. Что понимается под потребителями электрической энергии?
Ответ. Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд....
Тема 2. Требования к персоналу и его подготовке
1. На какиекатегории подразделяется электротехнический персонал организации?
Ответ. На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный...
Тема 3. Эксплуатация электроустановок потребителей
1. У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием?
Ответ. У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии...
Тема 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита.
1. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?
Ответ. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников...
Тема 5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках
1. Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
Ответ. Диэлектрические галоши...
Тема 6. Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказания им первой помощи
1. Что необходимо сделать в первую очередь дляосвобождения пострадавшего в распределительном устройствеот действия электрического тока при напряжении выше 1000 В?
Ответ. Произвести отключение электрического оборудования...
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