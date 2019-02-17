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  • Дата: 22-01-2019, 11:46
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22-01-2019, 11:46

Устройство защиты электрооборудования от перенапряжений

Категория: Блог

Устройство защиты электрооборудования от перенапряжений TOVPD1-63 


Устройство защиты электрооборудования от перенапряжений

 

Применение

  • Защита от перенапряжения и напряжения с функцией автоматического выпрямления (OUPA)-это умный прибор, интегрированный с защитой от перенапряжения, с защитой от перенапряжения и защитой от перегрузки по току. В случае перенапряжения неисправности, неисправности под напряжением или перегрузки по току в линии, этот прибор может мгновенно отключаться, чтобы предотвратить выход из строя электрического оборудования. Избыточное напряжение, пониженное напряжение и избыточные значения этого прибора могут быть настроены самостоятельно и могут быть скорректированы вручную.


Особенности прибора

  • В случае неисправности перенапряжения, неисправности под напряжением или перегрузки по току в однофазной линии, прибор выключит линию и может автоматически восстановить подключение линии в течение задержки времени после того, как напряжение линии восстановлено в нормальное состояние.
  •  В случае переходного напряжения в линии, прибор может защитить оборудование от ложной работы.
  • Напряжение защиты: 0-450 В для 40A; 0-600 В для 50A/63A.
  • Прибор выдержит напряжение: 4 кВ (в соответствии со стандартом безопасности для электрического прибора категории III).


Нормальное использование и условия установки

  • нормальных условиях использования
  • Температура окружающего воздуха должна составлять не более + 55 ℃ и не менее-20 ℃,
  • а средняя температура 24 ч-не более + 35 ℃.
  • Высота установки не должна превышать 2000 м.
  • Относительная влажность воздуха в месте установки должна составлять не более 50% при температуре окружающего воздуха + 40℃; Относительная влажность может быть высокой при низких температурах. Например, когда средняя минимальная температура в дождливом месяце составляет + 20℃, Средняя максимальная относительная влажность в месяце может достигать 90%. Конденсация, произведенная в результате изменения температуры, должна быть предотвращена путем принятия соответствующих мер.
  • класс загрязнения: 3
  • прибор может быть вертикально или горизонтально установлен в шкафу.
  • защита должна устанавливаться в среде без риска взрыва. В среде не должно быть газа и проводящей пыли, которые являются достаточными для коррозии металла и влияние на изоляцию.


Основные технические параметры

  • Номинальное напряжение: 220 В; Частота: 50 Гц/60 Гц
  • Номинальный ток: 1A-63A (регулируемый) (по умолчанию: 40A)
  • Номинальное напряжение: 210 В 145 в (регулируется) (по умолчанию: 170 В)
  • Превышение напряжения действие -ВЫКЛ значение: 230 В-300 В (регулируемый) (по умолчанию: 270)
  • Время повторного подключения (время задержки): 3 s-300 s (по умолчанию: s 30 s)
  • Выкл в 1 s если перенапряжение, или по току.
  • Мощность ≤2W
  • Электрических и механических ≥100000 циклов
  • Размеры: 81 × 35 × 60 мм
  • Параметры перенапряжения и действия под напряжением и параметры восстановления могут быть скорректированы по требованию заказчика.


Настройка прибора:

  • Нажмите и удерживайте клавишу «set» для 3 S, введя статус настройки;
  • Когда индикатор перенапряжения загорается, установите перенапряжения значение, нажав кнопку "до" или "вниз" для увеличения или уменьшения перенапряжения значение, которое может быть 230 В-300 В (по умолчанию: 270 В).
  • Нажмите кнопку "set”, когда индикатор напряжения загорается, установите пониженного напряжения значение Пресс ing "до" или "вниз" для увеличения или уменьшения под напряжением значение, которое может быть 145 В-210 В, (по умолчанию: 170 В).
  • Нажмите клавишу «set», когда индикатор Тока загорается, настройте перегрузочное значение, нажимая клавишу «вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить перегрузочное значение, которое может быть 1A-63A (регулируется) (по умолчанию: 40A).
  • После установки, оставайтесь на 40 s перед включением питания.
  • Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы восстановить заводскую настройку.


Примечания

  • Ввод и вывод должны быть исправлены на основе маркировки прибора. (При этом ток нагрузки должен быть меньше защитного тока изделия.)
  • Нейтральная линия N  не может быть неправильно подключена и должна быть надежно подключена; в противном случае протектор может не работать нормально.
  • Перед включением, пожалуйста, внимательно проверьте, правильно ли проводка, соответствует ли нагрузка защитному току прибора и затягивается ли винт переплета; в противном случае прибор может быть поврежден.
  • После включения прибора, не прикасайтесь к любой живой части, чтобы избежать электрического удара.
  • Этот прибор должен сочетаться с автоматическим выключателем, чтобы играть роль защиты от короткого замыкания; в противном случае, прибор может быть не в состоянии осуществить предельную защиту нагрузки в случае, если вход или конец нагрузки прибора появляется короткого замыкания.
  • Прибор имеет функцию автоматического сброса, после того, как прибор защищает и действует, необходимо удалить нагрузку (электрический прибор) и проверить цепь; В противном случае прибор будет часто Вкл и Выкл  нагрузку. Наконец, прибор или его цепь могут быть сожжены из-за частых перегрузок и отключения в течение длительного времени.

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DannyBip

17 февраля 2019 07:50

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