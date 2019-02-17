Устройство защиты электрооборудования от перенапряжений TOVPD1-63
Применение
- Защита от перенапряжения и напряжения с функцией автоматического выпрямления (OUPA)-это умный прибор, интегрированный с защитой от перенапряжения, с защитой от перенапряжения и защитой от перегрузки по току. В случае перенапряжения неисправности, неисправности под напряжением или перегрузки по току в линии, этот прибор может мгновенно отключаться, чтобы предотвратить выход из строя электрического оборудования. Избыточное напряжение, пониженное напряжение и избыточные значения этого прибора могут быть настроены самостоятельно и могут быть скорректированы вручную.
Особенности прибора
- В случае неисправности перенапряжения, неисправности под напряжением или перегрузки по току в однофазной линии, прибор выключит линию и может автоматически восстановить подключение линии в течение задержки времени после того, как напряжение линии восстановлено в нормальное состояние.
- В случае переходного напряжения в линии, прибор может защитить оборудование от ложной работы.
- Напряжение защиты: 0-450 В для 40A; 0-600 В для 50A/63A.
- Прибор выдержит напряжение: 4 кВ (в соответствии со стандартом безопасности для электрического прибора категории III).
Нормальное использование и условия установки
- нормальных условиях использования
- Температура окружающего воздуха должна составлять не более + 55 ℃ и не менее-20 ℃,
- а средняя температура 24 ч-не более + 35 ℃.
- Высота установки не должна превышать 2000 м.
- Относительная влажность воздуха в месте установки должна составлять не более 50% при температуре окружающего воздуха + 40℃; Относительная влажность может быть высокой при низких температурах. Например, когда средняя минимальная температура в дождливом месяце составляет + 20℃, Средняя максимальная относительная влажность в месяце может достигать 90%. Конденсация, произведенная в результате изменения температуры, должна быть предотвращена путем принятия соответствующих мер.
- класс загрязнения: 3
- прибор может быть вертикально или горизонтально установлен в шкафу.
- защита должна устанавливаться в среде без риска взрыва. В среде не должно быть газа и проводящей пыли, которые являются достаточными для коррозии металла и влияние на изоляцию.
Основные технические параметры
- Номинальное напряжение: 220 В; Частота: 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток: 1A-63A (регулируемый) (по умолчанию: 40A)
- Номинальное напряжение: 210 В 145 в (регулируется) (по умолчанию: 170 В)
- Превышение напряжения действие -ВЫКЛ значение: 230 В-300 В (регулируемый) (по умолчанию: 270)
- Время повторного подключения (время задержки): 3 s-300 s (по умолчанию: s 30 s)
- Выкл в 1 s если перенапряжение, или по току.
- Мощность ≤2W
- Электрических и механических ≥100000 циклов
- Размеры: 81 × 35 × 60 мм
- Параметры перенапряжения и действия под напряжением и параметры восстановления могут быть скорректированы по требованию заказчика.
Настройка прибора:
- Нажмите и удерживайте клавишу «set» для 3 S, введя статус настройки;
- Когда индикатор перенапряжения загорается, установите перенапряжения значение, нажав кнопку "до" или "вниз" для увеличения или уменьшения перенапряжения значение, которое может быть 230 В-300 В (по умолчанию: 270 В).
- Нажмите кнопку "set”, когда индикатор напряжения загорается, установите пониженного напряжения значение Пресс ing "до" или "вниз" для увеличения или уменьшения под напряжением значение, которое может быть 145 В-210 В, (по умолчанию: 170 В).
- Нажмите клавишу «set», когда индикатор Тока загорается, настройте перегрузочное значение, нажимая клавишу «вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить перегрузочное значение, которое может быть 1A-63A (регулируется) (по умолчанию: 40A).
- После установки, оставайтесь на 40 s перед включением питания.
- Нажмите кнопку «вверх» и «вниз», чтобы восстановить заводскую настройку.
Примечания
- Ввод и вывод должны быть исправлены на основе маркировки прибора. (При этом ток нагрузки должен быть меньше защитного тока изделия.)
- Нейтральная линия N не может быть неправильно подключена и должна быть надежно подключена; в противном случае протектор может не работать нормально.
- Перед включением, пожалуйста, внимательно проверьте, правильно ли проводка, соответствует ли нагрузка защитному току прибора и затягивается ли винт переплета; в противном случае прибор может быть поврежден.
- После включения прибора, не прикасайтесь к любой живой части, чтобы избежать электрического удара.
- Этот прибор должен сочетаться с автоматическим выключателем, чтобы играть роль защиты от короткого замыкания; в противном случае, прибор может быть не в состоянии осуществить предельную защиту нагрузки в случае, если вход или конец нагрузки прибора появляется короткого замыкания.
- Прибор имеет функцию автоматического сброса, после того, как прибор защищает и действует, необходимо удалить нагрузку (электрический прибор) и проверить цепь; В противном случае прибор будет часто Вкл и Выкл нагрузку. Наконец, прибор или его цепь могут быть сожжены из-за частых перегрузок и отключения в течение длительного времени.