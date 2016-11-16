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  • Дата: 16-11-2016, 07:59
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16-11-2016, 07:59

Расчет уставок релейной защиты VIP300LL schneider Сириус-2Л.

Категория: Каталог статей

Пример расчета уставок релейной защиты устройства VIP300LL schneider.

Расчет уставок релейной защиты VIP300LL schneider Сириус-2Л.

 

Расчет уставок VIP300LL на ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4

Первая ступень защиты тр-ра I> (МТЗ) отстраивается от максимального рабочего тока силового
трансформатора.
Iсз> Кн*Ксзп*Iраб.макс
Кв , где:
Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,1;
Кв - коэффициент возврата, для реле VIP-300 принимаем равным 0,94;
Ксзп - коэффициент самозапуска. Зависит от характера нагрузки. Для коммунально-бытовой нагрузки Ксзп
может быть принят равным 1,1
Iраб.макс - максимальный рабочий ток.
Iраб.макс = 1,4*Iном.тр-ра
Для трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 кВ
Iраб.макс = 1400
1,73*6,3
= 128,5 А, Уставка первой ступени I> равна Iсз:
Iсз> 1,1*1,1*128,5
0,94 = 165,4 А
Уставка по току для кривой DT c коэффициентом (хIs) равным 1,2
Is= Iсз
1,2 = 165,4
1,2 = 137,8 А
Принимаем по шкале для защиты с датчиками типа CRа (диапазон х 4) ближайшее большее значение Is=144 А
Принятый ток срабатывания защиты Iсз = 1,2*Is = 1,2*144=172,8 А
Проверим чувствительность I>:
а) Проверим чувствительность защиты при выполнении ею основной функции:
для трансформатора со схемой Δ/
для ТП1 - Кч= Iкз(3)mах
Iсз = 1303/172,8= 7,54 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП2 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1298/172,8= 7,5 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП3 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1306/172,8= 7,56 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП4 - Кч= Iкз(3)max
Iсз = 1300/172,8= 7,52 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
б) при однофазном к.з. за трансформатором:
для ТП-1- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1295/(1,73*172,8)= 4,33 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-2- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1290/(1,73*172,8)= 4,3 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-3- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1298/(1,73*172,8)= 4,34 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
для ТП-4- Кч= Iкз(1)min
Iсз = Iкз(3)min
1,73*Iсз
= 1292/(1,73*172,8)= 4,32 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),
Уставка t> = 0,3 сек
Вторая ступень защиты тр-ра I>> (МТО) отстраивается от тока к.з. за силовым трансформатором (на стороне
0,4кВ)
Iсз> Кн*Iк.з.(3)max, где:
Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,15;
Для ТП-1 - Iсо= 1,15*1303 = 1498,45 А
Для ТП-2 - Iсо= 1,15*1298 = 1492,7 А
Для ТП-3 - Iсо= 1,15*1306 = 1501,9 А
Для ТП-4 - Iсо= 1,15*1300 = 1495 А
Уставка второй ступени для всех I>> равна Iсо/Is = 1501,9/144=10,43
Принимаем I>> = 12
Iсо = 12*144 =1728 А
Проверим чувствительность I>>:
Кч= I(2)кз.min
Iсо , где I(2)кз.min = 7,559 кА - ток минимального двухфазного КЗ на шинах ТП-1
Кч= 7559
1728 = 4,37 ≥ 2 (удовлетворяет требованиям ПУЭ)
Уставка t>> = 0 сек

Расчет уставок Сириус-2Л на РП

МТЗ отходящей линии отстраивается от максимального рабочего тока линии в аварийном режиме:
Iраб.макс - максимальный рабочий ток линии.
Iраб.макс =2*1000 *1,4
1,73*Uн*0,96
= 268 А,
IIсз> Кн*Ксзп*Iраб.макс
Кв , где:
Кн - коэффициент надежности принимаем равным 1,1;
Кв - коэффициент возврата, для Сириус-2Л принимаем равным 0,95;
Ксзп - коэффициент самозапуска принимаем равным 1,3
Iсз> 1,1*1,3*268
0,95
= 403 А
Принимаем Iсз = 410 А
Проверим чувствительность I>:
Кч= I(2)кз.мин
Iсз , где I(2)кз.мин = 7,559 кА - ток минимального двухфазного КЗ на шинах ТП-1
Кч= 7,559
0,41
= 18,4 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ)
Уставка по времени t> принимается по условию согласования с нижестоящими защитами
Уставка t> = 0,6 сек
ТО отстраивается от нижестоящей защиты.
Iсо>Кн*Iсо , где:
Кн-коэффициент надежности, принимаем равным 1,15;
Iсо = 1728 А - ток срабатывания защиты МТО на ТП-1
Iсо= 1,15*1728 = 1987,2А
Принимаем Iсо = 2000 А
Проверим чувствительность I>>:
Кч= I(2)кз.min
Iсо , где I(2)кз.min=7,559 кА - ток минимального двухфазного КЗ на шинах ТП-1
Кч= 7,559
2 = 3,78 ≥ 2 (удовлетворяет требованиям ПУЭ)
Уставка t>> = 0,0 сек
- Также остроимся от броска тока намагничивания трансформатора:
Iсо Кбр * Iном.тр (Кбр=5, Iном.тр = 268 А)
Iсо 5 * 268 1340 А
Выбираем МТО=2000 А, tcр=0,0

Простое понимание электричества

Метки к статье: релейная защита, schneider, Сириус-2Л, VIP300

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