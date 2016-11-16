Расчет уставок VIP300LL на ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4

Первая ступень защиты тр-ра I> (МТЗ) отстраивается от максимального рабочего тока силового

трансформатора.

Iсз> Кн*Ксзп*Iраб.макс

Кв , где:

Кн коэффициент надежности, принимаем равным 1,1;

Кв - коэффициент возврата, для реле VIP-300 принимаем равным 0,94;

Ксзп - коэффициент самозапуска. Зависит от характера нагрузки. Для коммунально-бытовой нагрузки Ксзп

может быть принят равным 1,1

Iраб.макс - максимальный рабочий ток.

Iраб.макс = 1,4*Iном.тр-ра

Для трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 кВ

Iраб.макс = 1400

1,73*6,3

= 128,5 А, Уставка первой ступени I> равна Iсз:

Iсз> 1,1*1,1*128,5

0,94 = 165,4 А

Уставка по току для кривой DT c коэффициентом (хIs) равным 1,2

Is= Iсз

1,2 = 165,4

1,2 = 137,8 А

Принимаем по шкале для защиты с датчиками типа CRа (диапазон х 4) ближайшее большее значение Is=144 А

Принятый ток срабатывания защиты Iсз = 1,2*Is = 1,2*144=172,8 А

Проверим чувствительность I>:

а) Проверим чувствительность защиты при выполнении ею основной функции:

для трансформатора со схемой Δ/

для ТП1 - Кч= Iкз(3)mах

Iсз = 1303/172,8= 7,54 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП2 - Кч= Iкз(3)max

Iсз = 1298/172,8= 7,5 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП3 - Кч= Iкз(3)max

Iсз = 1306/172,8= 7,56 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП4 - Кч= Iкз(3)max

Iсз = 1300/172,8= 7,52 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

б) при однофазном к.з. за трансформатором:

для ТП-1- Кч= Iкз(1)min

Iсз = Iкз(3)min

1,73*Iсз

= 1295/(1,73*172,8)= 4,33 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП-2- Кч= Iкз(1)min

Iсз = Iкз(3)min

1,73*Iсз

= 1290/(1,73*172,8)= 4,3 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП-3- Кч= Iкз(1)min

Iсз = Iкз(3)min

1,73*Iсз

= 1298/(1,73*172,8)= 4,34 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

для ТП-4- Кч= Iкз(1)min

Iсз = Iкз(3)min

1,73*Iсз

= 1292/(1,73*172,8)= 4,32 ≥ 1,5 (удовлетворяет требованиям ПУЭ),

Уставка t> = 0,3 сек

Вторая ступень защиты тр-ра I>> (МТО) отстраивается от тока к.з. за силовым трансформатором (на стороне

0,4кВ)

Iсз> Кн*Iк.з.(3)max, где:

Кн - коэффициент надежности, принимаем равным 1,15;

Для ТП-1 - Iсо= 1,15*1303 = 1498,45 А

Для ТП-2 - Iсо= 1,15*1298 = 1492,7 А

Для ТП-3 - Iсо= 1,15*1306 = 1501,9 А

Для ТП-4 - Iсо= 1,15*1300 = 1495 А

Уставка второй ступени для всех I>> равна Iсо/Is = 1501,9/144=10,43

Принимаем I>> = 12

Iсо = 12*144 =1728 А

Проверим чувствительность I>>:

Кч= I(2)кз.min Iсо , где I(2)кз.min = 7,559 кА - ток минимального двухфазного КЗ на шинах ТП-1 Кч= 7559 1728 = 4,37 ≥ 2 (удовлетворяет требованиям ПУЭ) Уставка t>> = 0 сек

