Содержание:

1. Цель проведения работ.

2. Объем и состав работ.

3. Порядок и методика проведения работ.

4. Используемые приборы.

5. Требования к качеству работ.

6. Требования к технике безопасности выполнения работ.

7. Состав рабочей группы.





1. Цель проведения работ.





Пусконаладочные работы - это комплекс мероприятий по вводу в

эксплуатацию смонтированного на объектах строительства

оборудования учрежденческой автоматической телефонной

станции.

Целью пусковых испытаний и регулировки УАТС является

установление соответствия параметров их работы проектным и

нормативным показателям, выявление недостатков и

несоответствия проекту, а также проверка готовности

функционирования системы.

Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется

провести пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы

помогают выявить возможные нарушения при монтаже,

недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации, а

также обеспечить его бесперебойную работу на протяжении всего

времени эксплуатации.





2. Объем и состав работ.





п/п Наименование работ Кол-во

УАТС Ericsson-LG IPECS UK

1. Монтаж модулей в серверный шкаф, шт 14

2. Разделка и включение кабеля модуля SLTM32 в

патч-панель, портов 32

3. Разделка и включение кабеля МОДулей DTIM24 в

патч-панель, портов 48

4. Разделка и включение кабеля цифрового потока ISDN PR! в

патч-панель, портов 2

S. Подключение цифрового потока ISDN PRI K модулям PRIM, шт 2

6. Подключение IP телефонов, шт 100

7. П0дключение блоков питания IP телефонов, шт 100

8. П0дключение цифровых телефонов, шт 249. Подключение консолей цифровых телефонов, шт 12

10. Обновление встроенного ПО модулей АТС, шт 7

11. Обновление встроенного ПО IP телефонов, шт 100

12. Программирование транков в цифровых потоках ISDN PRl,

разбивка по направлениям, транков 60

13. Программирование транков в цифровых потоках ISDN PRl,

yстановкa типа ведомый/ведущий, транков 60

14. Программирование транков в цифровых потоках ISDN PRl,

тип набора, транков 60

15. Программирование транков в цифровых потоках ISDN PRl,

тип протокола коррекции ошибок, транков 60

16. Программирование транков в цифровых потоках ISDN PRl,

таблицы маршрутизации входящей связи, транков 60

17. Настройка общестанционных параметров,

план нумерации АТС, портов 300

18. Настройка общестанционных параметров, тип порта, портов 300

19. Настройка общестанционных параметров,

настр-ойка доступных ДВО для каждого порта, портов 300

20. Настройка IP телефонов, регистрация в АТС, шт 100

21. Настройка IP телефонов, IP адрес, шт 100

22. Настройка IP телефонов, маска подсети, шт 100

23. Настройка IP телефонов, шлюз по умолчанию, шт 100

24. Настройка внутренних абонентов, исходящий АОН, кодов 312

25. Настройка внутренних абонентов,

таблицы маршрутизации исходящей связи, кодов 156

26. Настройка внутренних абонентов,

категория для исходящей связи, кодов 312

27. Настройка внутренних абонентов,

клавиши прямого доступа IP телефонов, клавиш 600

28. Настройка внутренних абонентов,

клавиши прямого доступа цифровых телефонов и

консолей, клавиш 1032

ИТОГО 4453





3. Порядок и методика проведения работ.





При пусконаладочных испытаниях должны быть произведены:Пусковые испытания смонтированной УАТС проводятся в

соответствии с требованиями СНиП 10-122 «Станции телефонные

ЭВТОМАТИЧЕСКИЕ после монтажных работ.





При пусконаладочных испытаниях должны быть произведены:

проверка соответствия параметров установленного оборудования

принятым в проекте, а также соответствия качества их

изготовления и монтажа требованиям ТУ и СНиП;

По результатам пусковых испытаний на УАТС составляют акт и

паспорт. Акт испытаний и паспорт являются приложениями к акту

сдачи УАТС в эксплуатацию.

Пусковые испытания и наладка проводятся субподрядной

организацией ООО «Фирма».

Наладке подлежит основное оборудование УАТС, которое состоит

из отдельных модулей и блоков, а также цифровые телефонные

аппараты, ТР телефонные аппараты, кроссовое оборудование.

Перед началом пусконаладочных работ необХОДимо: ознакомиться

с проектом; осмотреть смонтированное оборудование УАТС;

ознакомиться с актами на скрытые работы; проверить соответствие

смонтированной УАТС проектным решениям и выявить

отклонения; подготовить необходимые инструменты и приборы,

протестированные в лабораториях.

В процессе обследования УАТС тщательно проверяют техническое

состояние всего смонтированного оборудования, установку и

размещение смонтированных МОДулей и блоков. В результате этой

работы должны быть составлены ведомости на выявленные

неисправности и недоделки.

После анализа результатов испытаний при наладке необходимо

наметить мероприятия по обеспечению работы УАТС в проектном

режиме.

Если установленное оборудование соответствует паспортным

данным, то в процессе наладки следует осуществить

программирование параметров всех установленных блоков и

модулей, а также цифровых телефонных аппаратов и !Р

телефонных аппаратов.





4. Используемые приборы.





Применение приборов позволяет осуществить программирование

системы УАТС и провести тестирование всех параметров.

4.1. Монтажная телефонная трубка БЕ 9161.

4.2. Ноутбук НР Рго Воок 6550.





5. Требования к качеству работ





Основным критерием оценки качества вы полноте-тия работ

является безотказность обслуживания вхолящих и исхолящих

соединений абонентов УАТС при работе с опорными городскими

АТС, а также безотказность обслуживания внутренних входящих и

исходящих соотношений абонентов УАТС.





6. Требования к технике безопасности выполнения работ.





До начала работ в здании или соуружении исполнитель согласно

СНиП 12-03-2001 должен ознакомиться с действующими

правилами вт-тутрент-тего распорядка, строго их выполнять.

Получить разрешение на проведение работ согласно СНИП 12-04-

2002.

Для работ в зданиях, зонах или помещениях с огнеопасными

или взрывоопасными материалами исполнитель обязан получить

наряд-Допуск, установленный ДЛЯ Данного предприятия.

7. Состав рабочей группы.









Руководитель рабочей группы

Инженеры-наладчик

Подписи:

От Заказчика





Начальник производственного отдела УКС





Ведущий инженер по надзору за строительством