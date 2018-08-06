Категория: Охота и рыбалка

С подружейными собаками :

На болотно-луговую и водоплавающую дичь 25 июля — 31 декабря (болотно-луговая): с 25 июля в Нижегородской, Кировской , Челябинской, Ленинградской, Костромской, Ростовской, Тамбовской, Мурманской, Самарской и Ярославской областях; с 1 августа во Владимирской и Воронежской областях; с 6 августа в Сахалинской области; с 13 августа в Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае и Ненецком АО;



на степную и полевую дичь с 5 августа — 31 декабря : с 5 августа в Нижегородской, Кировской , Челябинской, Ленинградской, Костромской, Ростовской, Тамбовской, Мурманской, Самарской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях; с 13 августа в Красноярском крае и Свердловской области;



на боровую дичь с 5 августа — 31 декабря : с 5 августа в Нижегородской, Кировской , Челябинской, Ленинградской, Костромской, Тамбовской, Самарской, Владимирской и Воронежской областях; с 13 августа в Красноярском крае; с 27 августа в Свердловской области.

Открытие осенней охоты на пернатую дичь

со второй субботы августа (11 августа) — 15 ноября : на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь на территориях Республики Карелия, Республики Коми, Брянской области, Вологодской области, Калининградской области, Калужской области, Московской области, Новгородской области, Нижегородской области, Орловской области, Пензенской области, Псковской области. (п. 41.1)

с третьей субботы августа (18 августа) — 15 ноября : на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь на территориях Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Ленинградской области, Удмуртской Республики, Чувашской Республики — Чувашия, Пермского края, Белгородской области, Владимирской области, Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской области, Кировской области , Липецкой области, Мурманской области, Оренбургской области, Рязанской области, Смоленской области, Самарской области, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ульяновской области, Ярославской области



с четвертой субботы августа (25 августа) — 15 ноября: на боровую дичь на территориях Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Алтайского края (до 31 декабря)

со второй субботы августа (11 августа) — 15 ноябряс третьей субботы августа (18 августа) — 15 ноября

Виды дичи

Болотно-луговая дичь : дупель, бекас, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.

Боровая дичь : глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп.

Степная и полевая дичь : серая и бородатая куропатки, перепел, саджа, фазан, голубь и горлица.

Водоплавающая дичь : гуси, казарки, утки, лысуха, камышница.

Горная дичь : кеклики и улары.

Иная дичь : гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые, отнесенные к охотничьим животным в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

с четвертой субботы августа (25 августа) — 15 ноября: на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь на территориях Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Алтайского края (до 20 ноября)





со второй субботы августа(11 августа) — 31 декабря: на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и горную дичь на территориях Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия (с 1 октября — фазан), Карачаево-Черкесской Республики, Республики Саха (Якутия), Чеченской Республики, Ставропольского края, Хабаровского края(с 1 октября — фазан), Астраханской области(с 12 ноября — фазан и полевая), Курганской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. (п. 41.1.2)





с третьей субботы августа (18 августа) — 28 февраля: на боровую дичь на территориях Республики Карелия, Калининградской области, Псковской области, Республики Коми, Новгородской области, Ленинградской области, Вологодской области, Мурманской области, Костромской области, Тверской области, Кировской области , Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Иркутской области, Омской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Томской области, Новосибирской области, Забайкальского края, Камчатского края, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области, Республика Крым. (п.41.3)





с третьей субботы августа(18 августа) — 31 декабря: на боровую дичь на территориях субъектов Российской Федерации, не указанных в пункте 41.3 настоящих Правил





с третьей субботы августа(18 августа) — 20 апреля: на белую и тундряную куропатку на территориях Красноярского края, Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия)





Остальные животные

кабан с 1 июня — 28 февраля : с 1 июня в Нижегородской, Кировской , Челябинской, Липецкой Тамбовской, Ленинградской и Владимирской области, Красноярском крае и Республике Тыва; с 1 августа в Республике Бурятия, Архангельской области и Ненецком автономном округе;



косуля европейская с 20 мая — 20 июня (взрослые самцы), с 1 октября — 31 декабря (все половозрелые группы); косуля сибирская с 25 августа — 20 сентября (взрослые самцы), с 1 октября — 31 декабря (все половозрелые группы) : с 1 октября в Нижегородской и Липецкой областях, Красноярском крае, Республике Тыва; с 1 ноября в Челябинской области и Республике Бурятия;



лось с 1 — 30 сентября (взрослые самцы), с 1 ноября — 31 декабря (все половозрелые группы) : с 1 сентября в Нижегородской, Кировской , Челябинской, Владимирской, Костромской, Владимирской, Красноярской и Тамбовской областях, Красноярском крае и Республике Тыва; с 18 октября в Воронежской области;



бурый медведь с 1 августа — 30 ноября в Нижегородской, Кировской , Костромской областях, Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Бурятия;

заяц, лиса, енотовидная собака с 15 сентября — 28(29) февраля : с 15 сентября в Нижегородской, Красноярский край, Свердловской, Архангельской, Костромской, Кировской , Ленинградской, Владимирской областях, Республике Тыва, Республике Бурятия, и Ненецком АО; с 1 октября в Сахалинской области; с 1 ноября в Липецкой, Тамбовской, Челябинской областях и Краснодарском крае; с 5 ноября в Ростовской области; с 12 ноября в Республике Калмыкия и Астраханской области;



соболь с 15 октября — 28(29) февраля : с 15 октября в Свердловской области, Республике Тыва и Республике Бурятия; с 20 октября в Красноярском крае; с 25 октября в Сахалинской области.

бобр с 1 октября — 28(29) февраля : с 1 октября в Кировской области ; с 20 октября в Красноярском крае;



барсук с 15 августа — 31 октября : с 15 августа в Свердловской области и Красноярском крае; с 1 сентября в Нижегородской, Кировской и Челябинской области;



норка и остальные дикие кошки с 1 октября — 28(29) февраля : с 1 октября в Республике Тыва; с 15 октября в Архангельской области и Ненецком АО; с 20 октября в Красноярском крае; с 25 октября в Сахалинской области; с 1 ноября в Нижегородской области;



кабан с 1 июня — 28 февраляс 1 июняс 1 августакосуля европейская с 20 мая — 20 июня (взрослые самцы), с 1 октября — 31 декабря (все половозрелые группы); косуля сибирская с 25 августа — 20 сентября (взрослые самцы), с 1 октября — 31 декабря (все половозрелые группы)с 1 октябряс 1 ноябрялось с 1 — 30 сентября (взрослые самцы), с 1 ноября — 31 декабря (все половозрелые группы)с 1 сентябряс 18 октябрябурый медведь с 1 августа — 30 ноябрязаяц, лиса, енотовидная собака с 15 сентября — 28(29) февраляс 15 сентябряс 1 октябряс 1 ноябряс 5 ноябряс 12 ноябрясоболь с 15 октября — 28(29) февраляс 15 октябряс 20 октябрябобр с 1 октября — 28(29) февраляс 1 октябряс 20 октябрябарсук с 15 августа — 31 октябряс 15 августас 1 сентябрянорка и остальные дикие кошки с 1 октября — 28(29) февраляс 1 октябряс 15 октябряс 20 октябряс 25 октябряс 1 ноября



