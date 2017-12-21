В декабре 2017 года решением одного из районных судов Самарской области охотник признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства.





Охотник из Самары признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства (ч.1 ст.318 УК РФ) при пресечении браконьерства в охотничьем угодье. Вынесен штраф в размере 10000 руб.

Эта денежная сумма удивляет, кого такими штрафами можно напугать? Браконьеров и власть - никогда... Тем более, Самарский департамент охоты и рыболовства не разглашает фамилии виновного, хотя уже судебное решение принято и, соответственно, вина доказана, что позволяет сообщить данные нарушителя.



