Штраф на охоте
В декабре 2017 года решением одного из районных судов Самарской области охотник признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства.
Охотник из Самары признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства (ч.1 ст.318 УК РФ) при пресечении браконьерства в охотничьем угодье. Вынесен штраф в размере 10000 руб.
Эта денежная сумма удивляет, кого такими штрафами можно напугать? Браконьеров и власть - никогда... Тем более, Самарский департамент охоты и рыболовства не разглашает фамилии виновного, хотя уже судебное решение принято и, соответственно, вина доказана, что позволяет сообщить данные нарушителя.
В Кургане полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту задержания в Ситовском охотхозяйстве Мишкинского района охотников, среди которых предположительно был и. о. директора департамента развития городского хозяйства Кургана Дмитрий Панасевич.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, отказ дан в связи с отсутствием в действиях охотников состава преступления.
Сам инцидент произошел в ноябре 2017 года. Егерь Ситовского охотхозяйства задержал группу охотников по подозрению в браконьерстве, после чего егерь направил сообщения об этом факте в полицию и в департамент природных ресурсов.
На видеозаписи с места событий местные жители рассмотрели чиновника Дмитрия Панасевича. По словам руководителя Курганской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» (является охотпользователем Ситовского охотхозяйства) Владимира Кочурова, охотники
вскоре написали жалобу по неправомочности их задержания.
Кочуров подтверждал предположения о том, что Панасевич был в составе той группы охотников. Дмитрий Панасевич отказывался комментировать эту информацию, называя ее недостоверной.
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