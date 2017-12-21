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  • Дата: 21-12-2017, 13:01
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21-12-2017, 13:01

Штраф за охоту

Категория: Новости охота и рыбалка

Штраф на охоте 

В декабре 2017 года решением одного из районных судов Самарской области охотник признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства.

  

Штраф за охоту


Охотник из Самары признан виновным в совершении насилия в отношении инспектора департамента охоты и рыболовства (ч.1 ст.318 УК РФ) при пресечении браконьерства в охотничьем угодье. Вынесен штраф в размере 10000 руб.

Эта денежная сумма удивляет, кого такими штрафами можно напугать? Браконьеров и власть  - никогда... Тем более, Самарский департамент охоты и рыболовства не разглашает фамилии виновного, хотя уже судебное решение принято и, соответственно, вина доказана, что позволяет сообщить данные нарушителя.


 

    В Кургане полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту задержания в Ситовском         охотхозяйстве Мишкинского района охотников, среди которых предположительно был и. о. директора департамента развития городского хозяйства Кургана Дмитрий Панасевич.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, отказ дан в связи с отсутствием в действиях охотников состава преступления.

Сам инцидент произошел в ноябре 2017 года. Егерь Ситовского охотхозяйства задержал группу охотников по подозрению в браконьерстве, после чего егерь направил сообщения об этом факте в полицию и в департамент природных ресурсов.

На видеозаписи с места событий местные жители рассмотрели чиновника Дмитрия Панасевича. По словам руководителя Курганской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» (является охотпользователем Ситовского охотхозяйства) Владимира Кочурова, охотники вскоре написали жалобу по неправомочности их задержания.

Кочуров подтверждал предположения о том, что Панасевич был в составе той группы охотников. Дмитрий Панасевич отказывался комментировать эту информацию, называя ее недостоверной.
 

 

Метки к статье: охота, штраф, охотник

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