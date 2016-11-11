Современный смартфон leagoo elite 5
- Производитель:Leagoo
- Разблокировка телефона:Да
- Чёткость записи:720P
- Цвет дисплея:На выбор
- Толщина:Ультра тонкий (<9mm)
- Четырехядерный
- GSM/WCDMA/LTE
- Разрешение дисплея:1280x720
- Тип сенсорного экрана:Ёмкостный экран 5 касаний
- Размер дисплея:5,5
- Google играть:Да
- Количество SIM-карт:Две SIM-карты
- Дата выпуска:2015-2016
- ОЗУ:2 ГБ
- Режим диапазона:2SIM/Dual-Bands
- Производитель процессора:MTK
- Камера:13.0 MP
- ПЗУ:16 ГБ
- Операционная система:Android
- Особенности:GPS-навигация,E-mail,FM-радио,MP3,Сенсорный экран,QWERTY-клавиатура,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS
- Тип батареи:Съёмный
- Состояние:Новое
- Емкость батареи (мАч):4000mAh
- Тип камеры:Передняя & задняя камера
- Язык:Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский
- Размер:154.6*77.0*8.9mm
- CPU::MTK6735 Quad Core
- OS:Android 5.1
- Camera::13MP + 5MP Dual cameras
- Model Number:Leagoo Elite 5
- 2G:GSM 850/900/1800/1900MHZ
- 3G:WCDMA 1900/2100MHZ
- 4G:FDD LTE 800/900/1800/2100/2600MHZ
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