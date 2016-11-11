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Американский журналист Герш Кунтцман, опубликовавший в газете New York Daily News статью, содержащую, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, оправдание убийства российского ...

В ЛНР заявили о попытке прорыва силовиков на дебальцевском направлении

В воскресенье Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщила, что украинские силовики предпринимают попытки прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что приводит к боестолкновениям. В ...