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  • Просмотров: 2677
  • Автор: admin
  • Дата: 22-07-2016, 08:26
  • 100
22-07-2016, 08:26

Современный смартфон большой экран недорого

Категория: IT

Современный смартфон leagoo elite 5

Современный смартфон большой экран недорого

 

Современный смартфон большой экран недорого

 

Китайские смартфоны


  • Производитель:Leagoo
  • Разблокировка телефона:Да
  • Чёткость записи:720P
  • Цвет дисплея:На выбор 
  • Толщина:Ультра тонкий (<9mm)
  • Четырехядерный
  • GSM/WCDMA/LTE
  • Разрешение дисплея:1280x720
  • Тип сенсорного экрана:Ёмкостный экран 5 касаний
  • Размер дисплея:5,5
  • Google играть:Да
  • Количество SIM-карт:Две SIM-карты
  • Дата выпуска:2015-2016
  • ОЗУ:2 ГБ
  • Режим диапазона:2SIM/Dual-Bands
  • Производитель процессора:MTK
  • Камера:13.0 MP
  • ПЗУ:16 ГБ
  • Операционная система:Android
  • Особенности:GPS-навигация,E-mail,FM-радио,MP3,Сенсорный экран,QWERTY-клавиатура,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS
  • Тип батареи:Съёмный
  • Состояние:Новое
  • Емкость батареи (мАч):4000mAh
  • Тип камеры:Передняя & задняя камера
  • Язык:Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский
  • Размер:154.6*77.0*8.9mm
  • CPU::MTK6735 Quad Core
  • OS:Android 5.1
  • Camera::13MP + 5MP Dual cameras
  • Model Number:Leagoo Elite 5
  • 2G:GSM 850/900/1800/1900MHZ
  • 3G:WCDMA 1900/2100MHZ
  • 4G:FDD LTE 800/900/1800/2100/2600MHZ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метки к статье: leagoo, смартфон, алиэкспресс

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Ressorikry

11 ноября 2016 06:40

Информация к комментарию
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 1.11.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 1
: (2016) - HD. ! >> assassins-creed-
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
<< Assassin's Creed, 140 , .
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