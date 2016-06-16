Температура коэффициента: 0.05x (2% rdg±0. 01 мм, или 2% rdg±4mil)/°C (<18 °C или> 28 °C)

Температура коэффициента: 0.05x (2% rdg±0. 01 мм, или 2% rdg±4mil)/°C (<18 °C или> 28 °C)

1. Вставить батарейку. Поднести к ЛК не менее 10 мм от объекта проверки . Затем нажмите "TEST" кнопку, чтобы включить тестер. "--" появляются на д исплее. Также единицы измерения "мм".



2. Нажать "UNIT" кнопку, чтобы выбрать нужны единицы "мм" или "mil".

3. Прибор держать перпендикулярно месту проверки.

Дисплей покажет толщину покрытия.

* Если дисплей показывает "ol", это означает, что толщина покрытия превышает диапазон измерения.









* Если дисплей показывает "--", это означает, что тестер не обнаружил, стали или алюминиевой подложки.

* Если дисплей показывает "-0", это означает, что прибор определил под покрытием изменение не металлические, чем железо стали или алюминия.



4. После измерения, показание будет оставаться на дисплее если вы быстро производите измерения по поверхности вы можете нажать "Тест" кнопку, чтобы удалить последние значения, дисплей покажет "--".



5. Если вы не нажмете любую кнопку и тестер не обнаружит присутствие стали, железа или алюминия около 30 секунд, тестер автоматически выключится.

