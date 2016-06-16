Em2271 цифровой толщиномер ЛК покрытий автомобиля.
Рабочая среда: температура: 0-40 °C
Относительная влажность: <80%
Температура коэффициента: 0.05x (2% rdg±0. 01 мм, или 2% rdg±4mil)/°C (<18 °C или> 28 °C)Условия хранения: температура:-10 °C 50 °CОтносительная влажность: <80%
Инструкция по применению:
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Инструкция по применению:
1. Вставить батарейку. Поднести к ЛК не менее 10 мм от объекта проверки. Затем нажмите "TEST" кнопку, чтобы включить тестер. "--" появляются на дисплее. Также единицы измерения "мм".
2. Нажать "UNIT" кнопку, чтобы выбрать нужны единицы "мм" или "mil".
3. Прибор держать перпендикулярно месту проверки.
Дисплей покажет толщину покрытия.
* Если дисплей показывает "ol", это означает, что толщина покрытия превышает диапазон измерения.
* Если дисплей показывает "-0", это означает, что прибор определил под покрытием изменение не металлические, чем железо стали или алюминия.
4. После измерения, показание будет оставаться на дисплее если вы быстро производите измерения по поверхности вы можете нажать "Тест" кнопку, чтобы удалить последние значения, дисплей покажет "--".
5. Если вы не нажмете любую кнопку и тестер не обнаружит присутствие стали, железа или алюминия около 30 секунд, тестер автоматически выключится.
Если вы хотите выключить тестер вручную, нажмите и удерживайте "тест" более чем 1 секунду.
2. Нажать "UNIT" кнопку, чтобы выбрать нужны единицы "мм" или "mil".
3. Прибор держать перпендикулярно месту проверки.
Дисплей покажет толщину покрытия.
* Если дисплей показывает "ol", это означает, что толщина покрытия превышает диапазон измерения.
* Если дисплей показывает "--", это означает, что тестер не обнаружил, стали или алюминиевой подложки.
* Если дисплей показывает "-0", это означает, что прибор определил под покрытием изменение не металлические, чем железо стали или алюминия.
4. После измерения, показание будет оставаться на дисплее если вы быстро производите измерения по поверхности вы можете нажать "Тест" кнопку, чтобы удалить последние значения, дисплей покажет "--".
5. Если вы не нажмете любую кнопку и тестер не обнаружит присутствие стали, железа или алюминия около 30 секунд, тестер автоматически выключится.
Если вы хотите выключить тестер вручную, нажмите и удерживайте "тест" более чем 1 секунду.