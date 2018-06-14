Б.1.15 ПБ 652.5 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности
Тема 1. Общие требования взрывобезопасности опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств
Вопрос 1
Что является критерием взрывоопасности согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств?
Ответ: Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом
Тема 2. Требования к оборудованию, применяемому на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств
Вопрос 1
В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения
трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками
Тема 3. Требования к проведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств
Вопрос 1
Какие работы не относятся к газоопасным работам?
Работы хозяйственного назначения, выполняемые по распоряжению руководителя в операторной
Тема 4. Безопасное проведение ремонтных работ
Вопрос 1
Что понимается под термином "ремонтные работы"?
Комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также техническое диагностирование оборудования
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