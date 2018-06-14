 
» » Вопрос ответ промбезопасность Олимпокс Б.1.15 ПБ 652.5

Информация к новости
  • Просмотров: 600
  • Автор: admin
  • Дата: 14-06-2018, 11:12
  • 100
14-06-2018, 11:12

Вопрос ответ промбезопасность Олимпокс Б.1.15 ПБ 652.5

Категория: Блог

Б.1.15 ПБ 652.5  Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности

Тема 1. Общие требования взрывобезопасности опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств

Вопрос 1

Что является критерием взрывоопасности согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и

нефтеперерабатывающих производств?

Ответ: Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом


Тема 2. Требования к оборудованию, применяемому на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств

Вопрос 1

В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения

трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами?

Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками

Тема 3. Требования к проведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств

Вопрос 1

Какие работы не относятся к газоопасным работам?

Работы хозяйственного назначения, выполняемые по распоряжению руководителя в операторной


 

Тема 4. Безопасное проведение ремонтных работ

 

Вопрос 1

Что понимается под термином "ремонтные работы"?

Комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также техническое диагностирование оборудования

 

Скачать

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 

Документы

 


Метки к статье: промбезопастность, олимпокс

Вернуться Комментариев: 0

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Навигация

Облако тегов

2018, aliexpress, it, kenwood, kia, Power bank, rt 5370, schneider, Skyway, Sunberd, ucoz, а1, авто, авто монитр, алиэкспресс, алиэкспрэсс, блог, Вышки сотовой связи, Документы и 1. 13-07, испытания, Камера заднего вида, киа, китай, мтс, новости, Нокаут, охота, передняя камера, ПНР, по, Прикол С днём рождения мужчине, промбезопастность, рыбалка, Сириус-2Л, снегоход, фонарик, часы, штраф, электробезопасность, Юнитроник 496

Показать все теги

Архив новостей

Июнь 2018 (1)
Май 2018 (1)
Апрель 2018 (2)
Февраль 2018 (1)
Декабрь 2017 (1)
Август 2017 (1)
^
 