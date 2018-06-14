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Категория: Блог

Б.1.15 ПБ 652.5 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности

Тема 1. Общие требования взрывобезопасности опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств Вопрос 1 Что является критерием взрывоопасности согласно Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств? Ответ: Количественное значение энергетического потенциала технологических блоков, входящих в технологическую систему, определяемое расчетом

Тема 2. Требования к оборудованию, применяемому на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств Вопрос 1 В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами? Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками Над местами, предназначенными для прохода людей и рабочими площадками





Тема 3. Требования к проведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств Вопрос 1 Какие работы не относятся к газоопасным работам? Работы хозяйственного назначения, выполняемые по распоряжению руководителя в операторной

Тема 4. Безопасное проведение ремонтных работ Вопрос 1 Что понимается под термином "ремонтные работы"? Комплекс работ восстановительного характера, включающий строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также техническое диагностирование оборудования Скачать Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера Документы





