Программа проведения пусконаладочных работ ПНР электрооборудования Транформаторной Подстанции.
Введение ……………………………………………………….....................................3
1. Назначение пуско-наладочных работ…………..……………………………………..…4
2. Общие положения …………………………………..………………………………….…5
3. Объем ПНР………………………………………….……………………………………..6
4. Требования безопасности при проведении испытаний и измерений………………….10
5. Методы испытаний………………………………………………………………………..15
5.1. Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный
напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА.…………………………….15
5.2. Трансформатор тока измерительный…………………………… ………………….19
5.3. Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ.……………………………………..23
5.4. Заземляющие устройства.…………………………………………………………….25
5.5. Устройства молниезащиты.…………………………………………………………..26
5.6. Выключатель с комбинированным расцепителем автоматических
выключателей.…………………………………………………………………….27
5.7. Изоляторы опорные до 1 кВ.………………………………………………….……...29
5.8. Понижающие трансформаторы безопасности (12, 36В)……………………………29
5.9. Кабельные линии (силовые) 10 кВ…………………………………………………..29
5.10. Комплектные распределительные устройства (КРУ и КРУН).……………......32
5.11. Конденсаторы силовые АУКРМ……………………………………………...…36
5.12. Электропроводки до 1000 В……………………………………………………..41
5.13. Проверка устройств защитного отключения (УЗО и ВДТ)……………………44
5.14. Проверка работы релейной аппаратуры………………………………………48
5.15. Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций……..48
6. Отчётность……………………………………………..…………………………………...49
7. Лист согласования…………………………………………………...……………………..50
8. Лист ознакомления………………………………………………………...……………….51
Виды работ, выполняемые при ПНР на БКТП.
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Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА.
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Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин.
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Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
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Проверка коэффициента трансформации.
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Проверка группы соединения обмоток.
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·
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Фазировка трансформаторов.
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·
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Оценка состояния переключающего устройства.
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·
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Включение трансформатора толчком на номинальное напряжение.
|
Трансформатор тока измерительный напряжением до 1 кВ.
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Измерение сопротивления изоляции обмоток.
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Снятие характеристик намагничивания.
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·
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Проверка коэффициента трансформации.
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Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ.
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·
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Измерение сопротивления изоляции.
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·
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Испытания повышенным напряжением промышленной частоты.
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·
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Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура.
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·
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Проверка действия механизма свободного расцепления.
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·
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Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.
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·
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Испытание многократными включениями и отключениями.
|
Заземляющие устройства.
|
·
|
Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
|
·
|
Измерение сопротивления заземляющих устройств.
|
·
|
Устройства молниезащиты.
|
·
|
Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
|
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем.
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·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
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Испытания повышенным напряжением промышленной частоты.
|
·
|
Проверка действия расцепителей.
|
·
|
Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
|
·
|
Изоляторы опорные до 1 кВ.
|
·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытания повышенным напряжением.
|
·
|
Понижающие трансформаторы безопасности.
|
·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытание изоляции повышенным напряжением.
|
·
|
Кабельные линии (силовые) 10 кВ.
|
·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытания повышенным напряжением.
|
·
|
Комплектные распределительные устройства (КРУ и КРУН).
|
·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытания повышенным напряжением промышленной частоты.
|
·
|
Измерение сопротивления постоянному току.
|
·
|
Конденсаторы силовые АУКРМ.
|
·
|
Проверка внешнего вида и размеров.
|
·
|
Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
|
·
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Электропроводки до 1000 В.
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·
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Измерение сопротивления изоляции.
|
·
|
Испытание изоляции повышенным напряжением.
|
·
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Измерение сопротивления петли «фаза-нуль».
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·
|
Проверка устройств защитного отключения (УЗО и ВДТ).
|
·
|
Проверка релейной аппаратуры.
|
·
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Проверка пределов срабатывания реле на рабочих уставках.
|
Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций.