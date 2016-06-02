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  • Дата: 2-06-2016, 15:12
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2-06-2016, 15:12

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

Категория: Блог

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC

 

новое и высокое качество.
PCB Размеры: 26.5 мм * 15.6 мм
Цвет ТЕКСТОЛИТА: Черный
вес: 4 г
 чип  2013 год CP2102
с самовосстановления предохранитель. в случае случайного короткого замыкания, он может эффективно защитить ваш компьютер USB порт 
с тремя Светодиодами: индикатор питания, прием данных индикатор, передачи данных индикатор, рабочий статус
с 3.3 В и 5 В напряжение

поддерживаемые операционные системы:
Windows 98/Me/2000/XP/7
MAC OS-9
MAC OS
X-Windows CE
Linux 2.40 или более поздней версии


CP2102 , встроенный USB2.0 full-speed функция контроллера, USB приемопередатчик, кварцевый генератор, EEPROM, и асинхронной последовательной шины данных (UART), поддерживает полнофункциональные сигналы модема, без какого-либо внешнего устройства USB. CP2102 с другими USB-UART схема адаптера работает аналогично ПК через USB порт в виртуальный COM порт.

пакет:

1 ШТ. * CP2102 USB 2.0 для TTL UART 6Pin Модуль Последовательной Конвертер

 

Приятные мелочи


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