Cp2102 USB 2.0 TTL UART модуля 6Pin последовательный преобразователь STC
новое и высокое качество.
PCB Размеры: 26.5 мм * 15.6 мм
Цвет ТЕКСТОЛИТА: Черный
вес: 4 г
чип 2013 год CP2102
с самовосстановления предохранитель. в случае случайного короткого замыкания, он может эффективно защитить ваш компьютер USB порт
с тремя Светодиодами: индикатор питания, прием данных индикатор, передачи данных индикатор, рабочий статус
с 3.3 В и 5 В напряжение
поддерживаемые операционные системы:
Windows 98/Me/2000/XP/7
MAC OS-9
MAC OS
X-Windows CE
Linux 2.40 или более поздней версии
CP2102 , встроенный USB2.0 full-speed функция контроллера, USB приемопередатчик, кварцевый генератор, EEPROM, и асинхронной последовательной шины данных (UART), поддерживает полнофункциональные сигналы модема, без какого-либо внешнего устройства USB. CP2102 с другими USB-UART схема адаптера работает аналогично ПК через USB порт в виртуальный COM порт.
пакет:
1 ШТ. * CP2102 USB 2.0 для TTL UART 6Pin Модуль Последовательной Конвертер